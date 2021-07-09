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Общество9 июля 2021 7:50

В Самаре в первый день работы сломался новый "Адмирал"

Правда в департаменте транспорта объяснили, что это нормальное дело при обкатке
Сергей АХМАТОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Новый "Адмирал" приуныл

Новый "Адмирал" приуныл

В первые же дни работы в Самаре сломался новый троллейбус "Адмирал". Его, замершего на перекрестке, сфотографировали местные жители. Фото появилось в твиттере аккаунта ДТП 163 Самара. "Адмирал" застыл на перекрестке проспекта Кирова и Ставропольской.

- Техника новая, в начале эксплуатации случаются сбои. Приведут в чувство и вернут в строй, - прокомментировали произошедшее в Департаменте транспорта.

Напомним, что в Самару закупили 22 новых троллейбуса. В них есть обогрев стекол и зеркал, печь работает в 8 положениях, есть автоматический режим регулирования света.