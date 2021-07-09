В Самаре в первый день работы сломался новый "Адмирал"

Новый "Адмирал" приуныл

В первые же дни работы в Самаре сломался новый троллейбус "Адмирал". Его, замершего на перекрестке, сфотографировали местные жители. Фото появилось в твиттере аккаунта ДТП 163 Самара. "Адмирал" застыл на перекрестке проспекта Кирова и Ставропольской.

- Техника новая, в начале эксплуатации случаются сбои. Приведут в чувство и вернут в строй, - прокомментировали произошедшее в Департаменте транспорта.

Напомним, что в Самару закупили 22 новых троллейбуса. В них есть обогрев стекол и зеркал, печь работает в 8 положениях, есть автоматический режим регулирования света.