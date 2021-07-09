В Самарской области собрали самый большой свадебный букет в России

В Тольятти создали самый большой в России свадебный букет

В Самарской области в День семьи, любви и верности собрали самый большой свадебный букет из ромашек в России. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Рекорд установили в Тольятти. Диаметр букета составляет 230 см, его высота – 120 см, а общая высота конструкции - 265 см.

Рекорд зафиксировал рекордсмен по силовому экстриму, путешественник и эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет.

Пары, решившие на праздник узаконить свои отношения, высадили у Дворца бракосочетаний в Тольятти аллею лип.