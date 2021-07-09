В Самарской области водитель «шестерки» врезался в столб и сбежал

В Шигонском районе водитель разбил автомобиль и бросил его на месте ДТП. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Шигонском районе в ночь на пятницу, 9 июля, произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Примерно в 1:50 в поселке Волжский Утес неустановленный водитель ехал на ВАЗ-2106 и на улице Безымянной вылетел на правую обочину, где врезался в столб. Машина оказалась разбита, а водитель с места происшествия скрылся, оставив в автомобиле двоих девушек.

Обеих пассажирок, одна из которых несовершеннолетняя, отвезли в больницу. Сбежавшего водителя сейчас ищут.