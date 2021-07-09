В Жигулевске в столкновении двух автомобилей пострадала женщина

Автомобили вылетели с дороги. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске произошло ДТП, в котором столкнулись Volkswagen Tiguan и ВАЗ-2110. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В четверг, 8 июля, на Молодежном проспекте в вечернее время водитель кроссовера выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, которая поворачивала. Столкнувшиеся автомобили вылетели с дороги и оказались серьезно повреждены.

В результате аварии пострадала 27-летняя молодая женщина, которая была водителем «десятки», ее отвезли в больницу.

Сейчас полицейские выясняют подробности произошедшего и причины аварии.