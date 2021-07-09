В Самаре на улице Ленинской запретили остановку транспорта

В Самаре из-за ремонта дорог ввели новые ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Ленинской из-за ремонтных работ запретили остановку транспорта. Об этом сообщают в городской администрации.

Ограничение будет действовать в будние дни с 8:00 до 20:00. Сейчас улицу Ленинскую ремонтируют. Чтобы грузовой транспорт мог беспрепятственно доехать до места ремонта, ввели ограничения на остановку.

Ожидается, что ограничения будут действовать до декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что на улице Советской Армии в районе строительства крупной развязки перекроют движение.