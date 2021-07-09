Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2021 10:45

В Самарской области полицейский помог довезти до больницы ребенка с травмой головы

На служебном автомобиле полицейский сопроводил машину с ребенком до больницы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейский помог быстро довезти до больницы ребенка с травмой головы. Фото - скриншот

Полицейский помог быстро довезти до больницы ребенка с травмой головы. Фото - скриншот

В Самарской области полицейский помог довезти до больницы ребенка, который получил травмы на даче. Об этом сообщают в региональной полиции.

На трассе "Тольятти - Ташелка" к полицейским обратился водитель легкового автомобиля, который рассказал им, что везет в больницу своего 11-летнего сына, который получил на даче серьезную травму головы. Мальчик постоянно терял сознание и буквально истекал кровью.

Старший лейтенант полиции Антон Токарев сказал отцу вернутся за руль автомобиля и ехать за патрульным автомобилей со включенными проблесковыми маячками. Другие водители пропускали патрульную машину с "мигалками" и включенными звуковыми сигналами, благодаря чего удалось быстро доставить пострадавшего в больницу.

В больнице ребенок пробыл несколько дней, сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.

Смотреть видеосюжет
Автоинспектор из Самарской области сопроводил машину с раненым ребёнком в больницу
Автоинспектор из Самарской области сопроводил машину с раненым ребёнком в больницу