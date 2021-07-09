В Сызрани двое парней из Ульяновской области делали закладки с наркотиками

Один из молодых людей уже был судим за кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани арестовали двоих молодых людей, которые делали закладки с наркотиками. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Оперативники задержали двоих парней в возрасте 23-х и 24-х лет в лесопарке Юго-Западного района, где парни делали закладки и успели оставить там пять пакетиков с запрещенным веществом. Всего у них изъяли 85 упаковок, в которых, как показала экспертиза, содержался N-метилэфедрон общей массой 60 грамм.

Молодые люди рассказали полицейским, что купили наркотики через интернет и планировали распространять его через закладки в Сызрани. Младший из арестованных уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, парням грозит до 20 лет лишения свободы.