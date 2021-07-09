В Тольятти будут судить мошенника, сообщавшего, что «ваш родственник попал в беду»

В Тольятти будут судить телефонного мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить телефонного мошенника, который звонил людям и рассказывал, что их родственник попал в беду. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Мужчина по телефону рассказывал вымышленную историю. Якобы родственник тех, кому он звонил, попал в ДТП, в котором пострадал парень и погибла девушка. Он представлялся то следователем, то родственником пострадавших и предлагал урегулировать ситуацию за определенную сумму.

Таким образом он получил 110 тысяч рублей, обманув двоих человек. Еще трое платить отказались.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое передано в суд. Обвиняемому, ранее неоднократно судимому, грозит до пяти лет лишения свободы.