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Спорт9 июля 2021 13:27

Во дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре начали делать ледовую площадку

Дворец спорта должен быть готов к осени этого года
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В новом Дворце спорта делают ледовую площадку

В новом Дворце спорта делают ледовую площадку

В Самаре начали делать ледовую площадку в новом Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Об этом сообщают в региональном минспорте.

Новое здание построили на месте старого дворца, там планируют проводить хоккейные матчи с участием самарских ЦСК ВВС. Кроме того, там обустроят баскетбольный зал, где будет играть БК "Самара".

Сейчас во дворце делают основную ледовую площадку. Трибуны ледовой арены вместят 5 тысяч зрителей. Ожидается, что полноценно новый спортивный объект начнет работать осенью этого года.