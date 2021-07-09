Во дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре начали делать ледовую площадку

В новом Дворце спорта делают ледовую площадку

В Самаре начали делать ледовую площадку в новом Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Об этом сообщают в региональном минспорте.

Новое здание построили на месте старого дворца, там планируют проводить хоккейные матчи с участием самарских ЦСК ВВС. Кроме того, там обустроят баскетбольный зал, где будет играть БК "Самара".

Сейчас во дворце делают основную ледовую площадку. Трибуны ледовой арены вместят 5 тысяч зрителей. Ожидается, что полноценно новый спортивный объект начнет работать осенью этого года.