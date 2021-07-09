В Самарской области могут увеличить объемы производства молока

Заседание рабочей группы по инвестиционным проектам.

В правительстве Самарской области накануне прошло очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. На нем рассмотрели новый инвестиционный проект в области сельского хозяйства, а именно – молочного животноводства.

- В последние два года мы активно работаем с министерством сельского хозяйства по привлечению инвесторов в этот сектор экономики, параллельно с привлечением инвесторов и развитием отрасли переработки молока. Сегодня в регионе объемы переработки в два раза превышают объемы производства. Поэтому мы заинтересованы в создании нового поголовья для подготовки сырьевой базы наших переработчиков, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Члены рабочей группы познакомились с новым инвстпроектом и одобрили его, с учетом некоторых замечаний к финансовой модели и бизнес-плану проекта.

- Мы уже изучаем «дорожную карту» его реализации. И надеюсь, в ближайшее время вынесем его на инвестиционный совет при губернаторе, чтобы закрепить куратора и сопроводить для максимально быстрой реализации и запуском уже в 2023 году, - добавил министр.

Напомним, рабочая группа по инвестиционным проектам была создана при региональном Совете по улучшению инвестклимата для отбора проектов, которым необходимо оказать поддержку, предусмотренную региональным законодательством. Как неоднократно подчеркивал губернатор региона Дмитрий Азаров, повышение привлекательности Самарской области для бизнеса - важная часть Стратегии лидерства.

Всего за время существования рабочей группы участники рассмотрели 85 проектов на общую сумму более 222 млрд рублей. Еще целый ряд новых проектов сейчас готовится на рассмотрение.