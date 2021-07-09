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Общество9 июля 2021 14:18

"Олечка" и "Нюша": в Самаре вывели новые сорта черешни

Они районированы под местные климатические условия и могут расти в Поволжье
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области вывели новые сорта черешни

В Самарской области вывели новые сорта черешни

В НИИ "Жигулевские сады" в Самарской области вывели новые районированные сорта черешни "Олечка" и "Нюша". Над их селекцией научный сотрудник Анатолий Минин работал более 30 лет. Сейчас образцы передали на испытания в федеральную комиссию.

- Гибридизация по сорту "Нюша" была проведена в 89 году. И вот в этом году мы его передали в Госсорткомиссию. Вот так работа над сортом заняла порядка 33-х лет, - рассказывает Анатолий Минин.

Сейчас в НИИ ведутся селекционные работы по многим сортам яблок, груш, абрикосов, слив, винограда, малины. Все их отличают хорошие характеристики - устойчивость к заморозкам и вредителям, внешний вид, вкус, размер. И, конечно же, максимальная приспособленность к условиям Поволжья.

Саженцы новой черешни в первую очередь будут распространять по местным подворьям, а затем доставят в промышленные сады, где их уже очень ждут.