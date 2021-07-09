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Здоровье9 июля 2021 14:38

В Самаре плюс 107: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

За сутки в регионе 10 смертельных случаев
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области 255 новых заразившихся

В Самарской области 255 новых заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 255 новых заразившихся коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся в Самаре, где 107 новых случаев. Далее в списке Тольятти (33 новых заболевших) и Сызрань (16).

За сутки в регионе 10 смертельных случаев среди заразившихся. Умерли пять женщин в возрасте от 54-х до 85-ти лет и пятеро мужчин от 70-ти до 88-ми лет. Все они имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 69 443 человека, из которых выздоровели 66 047, умерли 2 378.