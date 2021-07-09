Почтальонов Кинеля поздравили с наступающим праздником

Накануне профессионального праздника – Дня российской почты - наградили отличившихся работники отрасли. Депутат Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единой России» Александр Живайкин поздравил почтальонов с трудовыми успехами и вручил Благодарственные письма.

- Работа почтальона - это особая специальность, которая соединяет людей, их сердца, профессиональные и личные судьбы. Почтовая служба – важнейшая часть экономики России объединяющая информационными и материальными потоками различные предприятия, государственные органы внутри страны и связывает их с мировым сообществом, - отметил Александр Живайкин.

Также депутат передал работникам искренние поздравления и пожелания благополучия от губернатора Дмитрия Азарова и добавил, что в последние годы меняется облик почтовых отделений, они совершенствуются, спектр предоставляемых услуг расширяется.