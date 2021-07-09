В Самарской области бывший чиновник получил штраф в 2 млн рублей за взятку

Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор бывшему заместителю главы Кинельского района за взятку. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ региона.

Как выяснилось в ходе следствия, в 2019-м году мужчина получил 425 тысяч рублей из изначально оговоренных 600 тысяч за содействие в трудоустройстве директора одной из компаний на руководящую должность в районной администрации с целью дальнейшего лоббирования интересов коммерческой фирмы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, рассмотрев материалы которого суд назначил бывшему чиновнику штраф в 2 млн рублей и лишил его права занимать определенные должности на протяжении ближайших трех лет.