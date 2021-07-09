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Общество9 июля 2021 15:36

В Самарской области бывший чиновник получил штраф в 2 млн рублей за взятку

За взятку он хотел устроить на работу в администрацию директора коммерческой фирмы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки

Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор бывшему заместителю главы Кинельского района за взятку. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ региона.

Как выяснилось в ходе следствия, в 2019-м году мужчина получил 425 тысяч рублей из изначально оговоренных 600 тысяч за содействие в трудоустройстве директора одной из компаний на руководящую должность в районной администрации с целью дальнейшего лоббирования интересов коммерческой фирмы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, рассмотрев материалы которого суд назначил бывшему чиновнику штраф в 2 млн рублей и лишил его права занимать определенные должности на протяжении ближайших трех лет.