COVID-паспорта могут стать обязательными для ряда организаций в Самарской области

В Самарской области для ряда организаций могут ввести COVID-паспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области COVID-паспорта могут стать обязательными для некоторых организаций. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Систему паспортов коллективного иммунитета могут ввести для предприятий сферы общественного питания, торговли, социальной и культурной сферы. Паспорта будут выдавать тем компаниям, в которых привито не менее 60% сотрудников.

Паспорт будет оформляться через портал Госуслуги, срок его действия составит 90 суток.

За последние сутки в Самарской области выявили 255 новых случаев заражения коронавирусом.