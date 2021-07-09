Глава региона обсудил с жителями Октябрьска, как улучшить новую набережную

В Октябрьске появилась новая набережная

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с жителями Октябрьска, как улучшить новую городскую набережную.

Набережную сделали на имеющемся в городе выходе к Волге. Там появился пляж с шезлонгами, прокат лодок и разных плавсредств, а также роликов и велосипедов. Появились детские площадки и фотозоны, а также смотровая площадка с видом на реку. По просьбе жителей установили новый арт-объект «Октябрьск на Волге».

- Рад, что такая набережная получилась. Теперь в Самарской области не одна набережная – в Самаре, – но и в Сызрани, Октябрьске, Жигулевске и даже в Приволжье, а сейчас еще делаем набережную в Тольятти. Я для себя поставил цель: в каждом городе региона, который стоит на Волге, набережную создать, – сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона обсудил с горожанами, что еще они бы хотели увидеть на набережной. Жители Октябрьска рассказали, что хотели бы поставить там стационарную волейбольную площадку, а также площадку для сдачи норм ГТО.

Дмитрий Азаров поручил главе города решить вопрос по установке спортивных площадок.