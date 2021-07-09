Перспективы поставок двигателей «ОДК-Кузнецов» для газовой отрасли обсудили в Самаре

Встреча с руководителями ПАО «Газпром» состоялась на площадке самарского предприятия

В Самаре в пятницу, 9 июля, на площадке Самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха состоялось совещание с руководителями ПАО «Газпром».

Во время встречи обсудили вопросы использования двигателей НК-36СТ производства «ОДК-Кузнецов» на объектах транспорта газа, в частности, улучшения их эксплуатационных характеристик.

Также обсудили перспективы развития производства, чтобы обеспечить поставки газотурбинных двигателей для работы на объектах, входящих в состав газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«ПАО «Газпром» является стратегическим партнером ОДК. В 2020 году подписаны контракты на изготовление новых ГТД, производства «ОДК-Кузнецов», для работы в составе газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях магистральных газопроводов газотранспортного предприятия», - сказал генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов.