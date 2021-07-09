В Тольятти экс-сотрудницу МЧС приговорили к 4 годам заключения за взятки и мошенничество

Суд признал экс-сотрудницу МЧС виновной во взяточничестве и мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вынесли приговор бывшей сотруднице МЧС, которую обвиняли в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как было установлено в ходе следствия, в 2018 году сотрудница МЧС четыре раза получала взятки за покровительство и возможность работать образовательным учреждениям без пожарных деклараций.

Кроме того, установлено, что за аналогичные услуги она получила взятку от директора тольяттинской фирмы, хотя по данному объекту на факт проверок повлиять не могла.

Всего экс-сотрудница МЧС получила таким образом 307 тысяч рублей.

Суд признал ее виновной и назначил 4 года лишения свободы в колонии общего режима, на такой же срок запретил ей занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, а также лишил ее звания капитана внутренней службы.