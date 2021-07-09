Самарская область вошла в Топ-10 регионов по организации вакцинации

В Самарской области продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская области вошла в десятку лучших регионов по организации процесса вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как темп вакцинации, количество привитого населения, показатель по привитым гражданам в возрасте старше 60 лет.

Сегодня в регионе первый компонент прививки от коронавируса сделали более 625 тысяч человек, почти 450 тысяч завершили вакцинацию.

- Сейчас нашей главной заботой является сбережение нашего народа. Я как врач считаю, что сегодня всем, у кого есть возможность, нужно обязательно сделать прививку от коронавируса. Вакцинированные болеют в 30 раз реже, чем не вакцинированные. Если в организме есть высокий уровень антител, то он обеспечит перекрестную защиту на любой штамм, - сказал Бенян.

В регионе работают более 150-ти прививочных пунктов, 24 передвижных комплексов и несколько круглосуточных кабинетов.