В Самарской области локализуют производство деталей для президентского автомобиля Aurus

В Самарской области планируют локализовать производство деталей для автомобилей семейства Aurus

В Самарской области локализуют выпуск деталей для президентского автомобиля Aurus, сообщают в региональном правительстве.

Компания «АУТОКОМПОНЕНТ ИНЖИНИРИНГ-2» (АЕ-2) в Октябрьске является поставщиком деталей для автомобилей Lada и Renault, производящихся в Тольятти и Ижевске, а также автозаводов в Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Также компания участвовала в создании президентского лимузина Aurus, поставляя детали для седана, лимузина, микроавтобуса и внедорожника. Совместно с НАМИ компания разрабатывала конструкцию ряда деталей и проводила испытания.

В зоне ответственности компании изготовление более двухсот деталей для «Ауруса». Сейчас компания планирует построить отдельный цех для производства компонентов для этого семейства автомобилей.

- Давайте поработаем вместе над тем, чтобы локализация была в Самарской области. Я, конечно, заинтересован в этом. Для Октябрьска это будущее! Я, безусловно, готов оказать поддержку, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.