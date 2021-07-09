"Крылья Советов" пригласили Льва Лещенко на первый матч

Для Лещенко готова майка

Самарские "Крылья Советов" пригласили Льва Лещенко на первую игру в новом сезоне с "Ахматом" 25 июля. Так команда отреагировала на положительный отзыв артиста об игре самарцев после поражения сборной.

- Приятно смотреть на "Крылья Советов", как они бегут, открываются, выводят друг друга на пас... помяните мое слово... в следующем сезоне они всех "разорвут" если возьмут еще пару хороших игроков, - написали Лев Лещенко, который давно является болельщиком "Динамо".

Он также предложил кандидатуру Игоря Осинькина, который вывел команду в РПЛ, на пост тренера сборной.

"Крылья" поблагодарили Лещенко за внимание и пригласили на игру, отметив, что даже приготовили для него форменную майку с фамилией.

- Будем рады видеть вас на трибунах нашего стадиона и постараемся показать европейский футбол, - предложили в клубе. И отметили, что сделали все как надо: состав сохранили, взяли пару хороших игроков и планируют еще. Фанаты, кстати, за последнюю фразу зацепились, ведь она означает, что в команде ждут еще трансферов.