В Самаре с 10 июля закрыли все леса

В лес лучше не ходить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 10 про 25 июля в Самарской области установлен особый противопожарный режим. Из-за того, что в регионе установилась сухая и жаркая погода, гражданам запрещается посещать леса и въезжать в них на транспортных средствах.

Согласно постановлению правительства Самарской области, запрет касается следующих районов: Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Нефтегорского, Похвистневского, Рачейского, Сергиевского и Шенталинского. За соблюдением правил будут следить сотрудники лесничеств на территории этих муниципалитетов.

Обращаться за разъяснениями по поводу режима или сообщать о нарушениях можно по телефону 8 (846) 231-00-63. В любом случае, за нарушения предусмотрены штрафы, так что тихую охоту и пикники в лесу лучше отложить.