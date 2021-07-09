В Самарской области достроят станцию метро Алабинская и культурно-оздоровительный центр в Шентале

Алабинская все еще не функционирует в полную силу

В Самарской области обсудили судьбу недостроенных объектов. Два года назад была проведена их полная инвентаризация - за прошедшее время удалось разобраться с половиной из них. Сейчас большая часть незавершенных объектов полностью достроена, но не принта в муниципальную собственность - комиссия попросила минимущества делать это скорее.

Также на комиссии обсудили, как достроить объекты, где еще нужно провести ряд работ. Уже принято решение о завершении строительства станции метро Алабинская, детского отделения психоневрологической больницы на ул. Воронежской, Нефтегорской ЦРБ. В этот раз обсудили, что делать с Культурно-оздоровительным центром в Шентале.

- Нужно провести обследование здания и определить, что нужно в первую очередь построить, исходя из нужд жителей. Проработать механизмы привлечения средств федерального бюджета, - поручил председатель правительства Виктор Кудряшов.

А вот средства областного бюджета выделят на достройку школы в селе Ташелка в Ставропольском районе. Проблему недостроев рассчитывают решить в ближайшие пять лет.