В Кинельском районе прошел бал медалистов в Сырейке

С теплыми напутствиями к молодежи обратился Александр Живайкин

В Кинельском районе прошел бал медалистов. Мероприятие прошло в доме культуры села Сырейка. Награды вручали восьми выпускникам, которые заслужили золотую медаль. Поздравили ребят первые лица района и депутат Губдумы Александр Живайкин. Он отметил, что именно эти ребята - золотой запас района. Всем выпускникам депутат напомнил о поддержке в 10 тысяч рублей, которую пообещал губернатор Дмитрий Азаров тем вчерашним школьникам, кто останется учиться на родине.

- Я не советую искать счастья вдали от родного дома. Депутатский корпус, региональное Правительство во главе с Дмитрием Игоревичем Азаровым предоставляют вам всестороннюю поддержку и дают шанс учиться в наших передовых вузах, чтобы сделать Самарскую область процветающей, - отметил Александр Живайкин.

Он напомнил, что в Кинельском районе тоже сегодня есть условия для самореализации выпускников, можно получать гранты, организовывать стартапы. В регионе проходит молодежный форум iВолга.

Также парламентарий вручил всем выпускникам специальный подарок от губернатора - часы.