Самарцы стали реже искать работу

Самарцы стали реже интересоваться вакансиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стали реже искать работу – активность снизилась на 16%. Об этом сообщает "Авито Работа".

По данным экспертов, самарцы чаще всего искали работу в сфере развлечений, она находит на первом месте по востребованности (эта сфера даже продемонстрировала рост в 18% на общем фоне снижения активности). На втором месте по популярности строительная сфера.

Эксперты утверждают, что на спрос в этом году повлияли карантинные меры и снижение интереса соискателей – это нормальный сезонный тренд. По сравнению с первым кварталом этого года, работу стали чаще искать в Сочи и Томске, в остальных городах активность лишь снизилась, во втором квартале ситуация сильно не изменилась.