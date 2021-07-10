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Происшествия10 июля 2021 8:25

Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Самарской области

Столкнулись два легковых автомобиля
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Сотрудники МЧС работали на ДТП в Самарской области

Сотрудники МЧС работали на ДТП в Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщили в региональном МЧС.

Вечером в пятницу, 10 июля, в Хворостянском районе на 17-м км дороги "Осинки-Приволжье" столкнулись два легковых автомобиля - Skoda Octavia и Chevrolet Cruze.

В результате аварии два человека погибли, еще пятеро пострадали. Как сообщают в МЧС, над ликвидацией последствий работали 22 человека и 7 единиц техники. Движение на участке дороги, где произошла авария, перекрывать не пришлось.

Причины аварии и подробности произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области, среди пострадавших - 17-летняя девушка, которая находилась в автомобиле Chevrolet. После удара оба автомобиля загорелись. Погибшими оказались водители автомобилей, они скончались на месте ДТП.

После аварии автомобили загорелись. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

После аварии автомобили загорелись. Фото - ГУ МВД России по Самарской области