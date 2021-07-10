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Происшествия10 июля 2021 9:18

В Самаре устанавливают причины гибели двоих рабочих, спустившихся в колодец

По одной из версий, они отравились газом
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Следователи выясняют причины произошедшего

Следователи выясняют причины произошедшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выясняют причины гибели двоих человек в колодце на улице Тухачевского.

О произошедшем сообщается в группе "Подслушано в Самаре". На место прибыла скорая помощь и реанимация, врачи оказывали помощь рабочим, однако оба пострадавших скончались. По одной из версий, рабочие отравились газом, спустившись в колодец.

Как сообщили "КП-Самара" в следственном управлении СК РФ по Самарской области, по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины гибели людей.