В Самаре будут судить мужчину, у которого не хватило денег на алкоголь

Мужчина пытался похитить алкоголь в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре будут судить мужчину, который пытался похитить из магазина алкогольные напитки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Безработный мужчина зашел в магазин на проспекте Кирова, чтобы купить алкогольных напитков для компании друзей. Уже на кассе он обнаружил, что денег на покупки ему не хватит, и он решил унести спиртное, не расплачиваясь.

Работники магазина догнали мужчину и сумели выхватить у него похищенный товар. Полицейским продавцы описали похитителя, у которого были рыжие волосы. По этой примете его и нашли на улице.

Как сам мужчина рассказал полицейским, кражу он решил совершить, потому что не хватило денег на покупку. По факту случившегося возбудили уголовное дело.