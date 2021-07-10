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Здоровье10 июля 2021 10:52

Обладателю поддельной справки о вакцинации может грозить уголовная ответственность

Полиция просит сообщать обо всех известных случаях продажи или хранения сертификата
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области продолжается вакцинация

В Самарской области продолжается вакцинация

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обладателям поддельной справки о вакцинации может грозить уголовная ответственность, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас в регионе продолжается вакцинация, по последним данным, с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились почти 70 тысяч человек.

За подделку сертификата грозит о вакцинации грозит до двух лет лишения свободы, а за приобретение и хранение – до года. Если же обладатель поддельной справки оказался заразившимся, ему грозит наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Обо всех известных фактах продажи или хранения поддельных сертификатов в полиции просят сообщать по телефонам 8 (846) 278 2222 или 112.