В Самарской области 267 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в субботу, 10 июля, нашли 267 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе с начала пандемии 69 710 заразившихся, из которых выздоровели 66 221. В субботу сообщили о 174-х выписавшихся. Умерли 2 389 заболевших, в том числе, 11 - за прошедшие сутки.

В целом по стране 25 082 новых случая в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заразились порядка 5,7 млн человек.

В стране продолжается вакцинация, при этом мошенники продают сертификаты о сделанной прививке. В полиции просят сообщать о подобных случаях.