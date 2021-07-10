В Самаре и Тольятти больше всего заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки 267 новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в региональном оперштабе.

Больше всего новых случаев в Самаре (101), Тольятти (36) и Волжском районе (16).

За сутки в регионе 11 новых смертельных случаев. Умерли семь мужчин в возрасте от 54-х до 82-х лет, а также четыре женщины от 55-ти до 90 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 69 710 человек, из которых выздоровели 66 221, умерли 2 389.