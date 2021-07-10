Тольяттинец получил условный срок за изготовление оружия

В Тольятти мужчина самостоятельно изготовил огнестрельное оружие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вынесли приговор 30-летнему молодому мужчине, который самостоятельно изготовил огнестрельное оружие. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

В декабре прошлого года тольяттинец изменил конструкцию пистолета, предназначенного для стрельбы холостыми патронами. За основу он взял пистолет Макарова, изготовив самодельный ствол, после чего уже можно было стрелять боевыми патронами.

Оружие мужчина хранил у себя дома, пока его не изъяли правоохранители. По факту случившегося возбудили уголовное дело, тольяттинца судили.

Суд назначил в итоге ему два года лишения свободы условно.