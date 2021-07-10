В Сызрани в столкновении двух легковушек пострадала 7-летняя девочка

В Сызрани в ДТП пострадали двое взрослых и маленькая девочка. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани в пятницу, 9 июля, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На перекрестке водитель автомобиля «Лада Калина», которым управлял 24-летний водитель, не пропустил ВАЗ-2115, у которого было преимущество. Автомобили в итоге столкнулись и оказались довольно сильно повреждены.

В результате аварии травмы получили две женщины, которые ехали в ВАЗ-2115, а также семилетняя девочка из той же машины. Как сообщают в полиции, от госпитализации пострадавшие отказались.

Сейчас правоохранители выясняют подробности произошедшего, по факту случившегося проводится проверка.