В Самарской области ожидается гроза

В Самарской области могут пройти дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в субботу, 10 июля, ожидается гроза. Объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Приволжском УГМС.

Грозу ожидают в ближайшие два-три часа. Синоптики прогнозируют дождь и усиление ветра до 15-20 м/с. неблагоприятные погодные условия могут продлится до воскресенья.

Вместе с тем, в регионе сохраняется жаркая погода, в субботу возможно до 34 градусов тепла. В ближайшие несколько дней температура воздуха будет держаться около отметки в +30 градусов.

В ночные часы будет в районе 20-ти градусов тепла.