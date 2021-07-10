В Самаре топ-менеджера СОФЖИ отправят в колонию на 3,6 лет

В СОФЖИ наказали топ-менеджера

В Самаре прокуратура поддержала приговор в отношении руководителя коммерческого отдела СОФЖИ и директор коммерческой компании "Меридиан". Их обвиняют в мошенничестве. Как выяснили правоохранительные органы, в документах было обозначено, что клиенты, которые покупали жилье, были привлечены фирмой "Меридиан", хотя на самом деле эту работу компания не проводила. Но получать деньги по контракту этот факт ей не мешал.

- В результате мошеннических действий СОФЖИ причинен ущерб на общую сумму более 7 млн рублей,- рассказали в прокуратуре.

Обвинительное заключение поддержали. Руководителю риэлторской компании назначили условный срок на три года. А вот менеджеру СОФЖИ судья определил наказание в реальный срок в колонии на 3,6 лет.