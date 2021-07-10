Крупный лесной пожар тушат в Тольятти. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный лесной пожар произошел в Тольятти в субботу, 10 июля. Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, горит лес в Центральном районе города.

В 15:00 поступило сообщение о возгорании. На настоящий момент известно, что пройденная огнем площадь составляет 35 гектар, интенсивному распространению огня способствует сильный ветер.

Создано четыре боевых участка, на месте работают 158 человек и 49 единиц техники. Привлечена авиация – вертолет Ми-8.

Как сообщают в МЧС, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, но подготовлены автобусы для эвакуации отдыхающих санатория «Лесной», где располагается 224 человека.

Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются.