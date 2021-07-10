Крупный лесной пожар произошел в Тольятти. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Появилось видео, как тушат крупный лесной пожар в Тольятти.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в Центральном районе города. По имеющимся данным, огонь прошел площадь в 35 гектар.

На месте создано четыре боевых участка, на ликвидации пожара работают 158 человек и 49 единиц техники, а также привлечена авиация - вертолет Ми-8.

По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет, подготовлен транспорт для возможной эвакуации людей из санатория "Лесной", где в настоящее время находится более двухсот человек.