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Происшествия10 июля 2021 20:40

Появилось видео, как тушат крупный лесной пожар в Тольятти

Огонь прошел площадь в 35 гектар
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Крупный лесной пожар произошел в Тольятти. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный лесной пожар произошел в Тольятти. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Появилось видео, как тушат крупный лесной пожар в Тольятти.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в Центральном районе города. По имеющимся данным, огонь прошел площадь в 35 гектар.

На месте создано четыре боевых участка, на ликвидации пожара работают 158 человек и 49 единиц техники, а также привлечена авиация - вертолет Ми-8.

По последним данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет, подготовлен транспорт для возможной эвакуации людей из санатория "Лесной", где в настоящее время находится более двухсот человек.

Крупный лесной пожар тушат в Тольятти