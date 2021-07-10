В Тольятти горит лес на 35 гектарах

В Тольятти тушат лесной пожар

В Тольятти тушат лесной пожар на 35 гектарах. Здесь для ликвидации огня создали четыре боевых участка. Помогает интенсивному распространению огня еще и сильный ветер с переменным направлением. Для тушения огня привлекли вертолёт.

- Вероятно может понадобиться эвакуация из санатория "Лесной", здесь может понадобится эвакуация более 240 человек, готовы к этому 11 автобусов, - говорят в МЧС по Самарской области.

Сейчас к тушению пожара привлекли 158 человек и 49 единиц техники, а вертолёт Ми-8 привлекли из Жуковского авиаспасательного отряда. Также известно, что в тоне никто не погиб и не пострадал.