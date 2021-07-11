В Самарской области уничтожили большую плантацию дикорастущей конопли

Заросли наркосодержащего растения правоохранители обнаружили во время профилактического рейда. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области полиция уничтожила обширные заросли дикорастущей конопли. Настоящую плантацию правоохранители и местная администрация обнаружили около села Калиновка Сергиевского района.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, площадь плантации оказалась немаленькой – около тысячи квадратных метров.

- Во время профилактического рейда были обнаружены заросли дикорастущей конопли,- сообщили в ГУ МВД по Самарской области. – Они были ликвидированы.

В общей сложности полицейскими зафиксирован факт уничтожения 180 килограмм наркосодержащего растения.