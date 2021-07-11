Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2021 9:08

Самара вошла в ТОП-10 популярных направлений для мужского отдыха. Рассказываем, почему

Самарская область стала одним из наиболее востребованных регионов для отдыха чисто мужских компаний
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самара привлекает чисто мужские компании

Самара привлекает чисто мужские компании

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара вошла в ТОП-10 популярных направлений для мужского отдыха в июле 2021 года. Такие данные по итогам бронирований жилья для отдыха семьями с детьми опубликовал сервис TVIL.RU.

Самара заняла в рейтинге восьмую строчку. А самым популярными направлениями для отдыха в чисто мужской компании оказались Симеиз (Крым), Ольгинка и Сукко (Краснодарский край). Также в числе востребованных сильной половиной человечества курортов стали термальные источники в Тюмени, Алтайские горы (село Артыбаш), песчаные дюны в Калининграде и др.

Также стало известно, чем именно привлекает мужские компании Самара. Это рыбалка на Волге. Причем отдых в Самаре оказался самым дешевым из всего списка ТОП-10, забронировать жилье здесь можно всего за 1600 рублей в сутки.

По данным TVIL.RU, жилье в июле мужчины бронирую в среднем на срок от одной до десяти ночей. Чаще всего, в 87% случаев, мужчины бронируют гостевые дома и отели. Гораздо реже в качестве временного жилья выбирают квартиры (9%) и коттеджи (3%).