Самара вошла в ТОП-10 популярных направлений для мужского отдыха. Рассказываем, почему

Самара привлекает чисто мужские компании Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара вошла в ТОП-10 популярных направлений для мужского отдыха в июле 2021 года. Такие данные по итогам бронирований жилья для отдыха семьями с детьми опубликовал сервис TVIL.RU.

Самара заняла в рейтинге восьмую строчку. А самым популярными направлениями для отдыха в чисто мужской компании оказались Симеиз (Крым), Ольгинка и Сукко (Краснодарский край). Также в числе востребованных сильной половиной человечества курортов стали термальные источники в Тюмени, Алтайские горы (село Артыбаш), песчаные дюны в Калининграде и др.

Также стало известно, чем именно привлекает мужские компании Самара. Это рыбалка на Волге. Причем отдых в Самаре оказался самым дешевым из всего списка ТОП-10, забронировать жилье здесь можно всего за 1600 рублей в сутки.

По данным TVIL.RU, жилье в июле мужчины бронирую в среднем на срок от одной до десяти ночей. Чаще всего, в 87% случаев, мужчины бронируют гостевые дома и отели. Гораздо реже в качестве временного жилья выбирают квартиры (9%) и коттеджи (3%).