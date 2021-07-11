В Рождествено шестилетний ребенок пострадал из-за невнимательного водителя

ДТП произошло ночью. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Рождествено шестилетний ребенок пострадал из-за невнимательности водителя и несоблюдения правил перевозки детей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло 10 июля в 22.30. Аварию спровоцировал 66-летний водитель за рулем «LАDА 212140 LАDА 4Х4». Он ехал по междворовому проулку ул. Советская и не уступил дорогу «Chevrolet Niva», которая ехала по главной дороге.

- В результате автомобили столкнулись, и шестилетний пассажир «Chevrolet Niva» получил травму головы, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Мальчику потребовалась помощь медиков, однако врачи отпустили ребенка на амбулаторное лечение.

- Все участники ДТП были трезвы, - пояснили в полиции. - По факту ДТП проводится проверка.