«Разворотило весь капот»: в Самаре 85-летний пенсионер на «Жигулях» влетел в стену жилого дома

Автомобиль и находившиеся в нем люди пострадали. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 85-летний пенсионер на «Жигулях» влетел в стену жилого дома. В результате пострадал сам водитель, а также его 69-летняя пассажирка.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло в 14.00.

- Водитель 1945 года рождения за рулем «ВАЗ 2106» не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, - пояснили в ГУ МВД. – В результате пенсионер допустил наезд на стену дома на улице Цеховая.

На фото видно, что автомобиль получил существенные повреждения, у него разворотило весь капот. К сожалению, не обошлось без пострадавших. И сам водитель, и его 69-летняя пассажирка после ДТП были госпитализированы.