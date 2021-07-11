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Общество11 июля 2021 12:41

За покупку сертификата о прививке от коронавируса самарцам грозит до года тюрьмы

Правоохранители напоминают, что к ответственности привлекают не только продавцов поддельных документов, но и их покупателей
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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За поддельный сертификат могут поплатиться и продавец, и покупатель

За поддельный сертификат могут поплатиться и продавец, и покупатель

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса самарцам грозит до одного года тюрьмы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители напомнили самарцам об ответственности за приобретение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

- Статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание не только для продавцов поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, но и для покупателей,- пояснили правоохранители. – За подделку и сбыт сертификатов о вакцинации грозит до двух лет лишения свободы, за их покупку и хранение – до года.

Причем покупателям грозит ответственность даже независимо от того, успели ли они использовать поддельный сертификат.