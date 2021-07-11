Первый туристический поезд из Казани прибудет в Самару 30 июля

Всего за один день участники смогут познакомиться со всеми достопримечательностями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый туристический поезд из Казани в Самару прибудет 30 июля. Такие сроки озвучили в региональном правительстве.

Поезд отправится из столицы Татарстана в Самарскую область в рамках проекта «Все оттенки Жигулевского». Программа туристического маршрута рассчитана всего на один день. Но организаторы обещают, что за это время гости смогут посмотреть все главные достопримечательности не только Самары, но и Тольятти.

Также, как обещают организаторы, участники мини-путешествия смогут насладиться волжской кухней.

Уже запланирован и второй туристический поезд из Татарстана в Самарскую область. Он прибудет 20 августа.