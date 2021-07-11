На тушение лесного пожара в Тольятти вылетел самолет-амфибия

Самолет приступит к тушению пожара в самое ближайшее время. Фото: скрин видео

На тушение крупного лесного пожара в Тольятти по просьбе губернатора Дмитрия Азарова вылетел самолет-амфибия МЧС России. Об этом сообщил глава Тольятти Николай Ренц.

Самолет-амфибия Бе-200 летит из Магнитогорска и в ближайшее время должен прибыть на место и приступить к тушению пожара. Также для борьбы с огнем на место прибывает техника из Самары и с предприятий.

По последним данным, общая площадь возгорания составляет 152,6 га. С вечера субботы в Тольятти объявлен режим чрезвычайной ситуации, на месте развернут оперативный штаб.

- Параллельно с тушением продолжается опашка периметра для предотвращения дальнейшего распространения огня, - сообщил Николай Ренц. - Угрозы постройкам и людям нет, однако процесс тушения осложняет сильный ветер.

Накануне в соцсетях появилась информация, что пожарным нужна помощь добровольцев для тушения огня. Однако власти города опровергли эту информацию.