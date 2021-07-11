В Самарской области с 1 августа 2021 года вырастут выплаты пенсионерам

Повышение коснется не всех, а только работающих пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 августа 2021 года вырастут выплаты для пенсионеров. Повышение коснется тех, кто уже вышел на пенсию, но продолжает трудиться. Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.

Повышение связано с ежегодной индексацией: пока пенсионер продолжает работать, страховые отчисления с его зарплаты продолжают поступать в Пенсионный фонд, поэтому растет и сама пенсия. Однако возможности роста пенсии ограничиваются тремя пенсионными баллами в год. В 2021 году стоимость одного балла составляет 93 рубля, поэтому максимальный размер повышения составит 279 рублей.

Сообщается, что для повышения пенсии в августе никаких заявлений в Пенсионный фонд писать не нужно, процедура повышения является традиционной.