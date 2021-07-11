Еще 281 человек заболели коронавирусом в Самарской области на 11 июля

В Самарской области снова высокие цифры заболеваемости коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области число заболевших коронавирусом выросло на 281 человека. Такие данные на 11 июля 2021 года озвучили в региональном оперштабе.

Больше всего новых зараженных ковидом вывили в Самаре - 118 человек. В Тольятти гораздо меньше, здесь подтвердилось 37 случаев заболевания, в Новокуйбышевске – 33, в Сызрани – 17, в Отрадном - 16. Среди сельских районов по числу новых заболевших лидирует Пестравский район: здесь диагноз подтвердился сразу у 23 человек. В остальных районах число новых больных е превышает десяти человек.

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области зафиксирован 9991 случай коронавируса.

Известно о девяти новых жертвах инфекции – это мужчины и женщины от 60 до 85 лет. А общее число погибших от коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 2398 человек.