«На дне арматура и бетонные плиты»: в Тольятти на Чертовом озере искали утонувшего мужчину

Утонувшего так и не нашли
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Тольятти на Чертовом озере искали утонувшего мужчину. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
- На озере (которое по дороге в Шлюзовой) утонул мужчина, работают водолазы и спасатели, - написал Сергей Демьяненко.
Позже очевидцы написали, что найти утонувшего мужчину так и не удалось.
Местные жители в комментариях пишут, что озеро давно пользуется дурной славой, каждый год там тонет по несколько человек.
- Это бывший заброшенный карьер, котлован под застройку, там бетонные плиты и арматура по всему периметру на дне, - рассказывают местные жители. – Уже давно этому месту дали прозвище «Чертово озеро».
Местные жители напоминают землякам, что купаться в опасном месте не стоит и лучше ехать на городской пляж.