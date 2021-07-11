«На дне арматура и бетонные плиты»: в Тольятти на Чертовом озере искали утонувшего мужчину

Утонувшего так и не нашли Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти на Чертовом озере искали утонувшего мужчину. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

- На озере (которое по дороге в Шлюзовой) утонул мужчина, работают водолазы и спасатели, - написал Сергей Демьяненко.

Позже очевидцы написали, что найти утонувшего мужчину так и не удалось.

Местные жители в комментариях пишут, что озеро давно пользуется дурной славой, каждый год там тонет по несколько человек.

- Это бывший заброшенный карьер, котлован под застройку, там бетонные плиты и арматура по всему периметру на дне, - рассказывают местные жители. – Уже давно этому месту дали прозвище «Чертово озеро».

Местные жители напоминают землякам, что купаться в опасном месте не стоит и лучше ехать на городской пляж.