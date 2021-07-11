В Тольятти воспитательница детского сада спасла тонущего мальчика

Ирина Грошева не растерялась и вовремя вытащила мальчика из воды. Фото: соцсети

В Тольятти воспитательница детского сада «Тюльпан» спасла тонущего мальчика. ЧП произошло 10 июля на полуострове Копылово.

Ирина Грошева пришла на пляж, чтобы искупаться. В какой-то момент женщина заметила, что один из находящихся в воде детей странно себя ведет – из-под воды показывались то ручки ребенка, то его голова. Ирина поняла, что мальчик тонет и бросилась к нему, привлекая внимание других отдыхающих.

Вслед за Ириной в воду за ребенком бросились еще несколько человек, однако именно женщина достала его из воды.

- Я хорошо плаваю, - просто написала она в соцсети.

Женщине удалось вытащить малыша на берег, по свидетельствам очевидцев мальчик уже начал синеть и не дышал. К счастью, среди отдыхающих оказались медики. Пока ехала скорая помощь, ребенку делали искусственное дыхание, и к приезду бригады его удалось откачать.

- Нас 5 человек было, кто непосредственно откачивал, - написала в соцсети жительница Тольятти Ирина Землянская. - Врач Эльвира делала массаж сердца, отец искусственное дыхание, парень переворачивал на колени, чтоб массы выходили, я сменила парня ноги мальчика поджимала к животу. Боролись за него до приезда скорой. Увозили на скорой - Фёдор дышал. Переживаем и молимся за ребёнка.

Известно только, что мальчика зовут Федя. Некоторые свидетели уверяли, то он приехал на пляж один на трамвае, однако позже выяснилось, что у воды он был с отцом и старшим братом.

Местные жители говорят, что ребенок мог пострадать из-за неровности дна на пляже полуострова Копылово и резких перепадов глубин.

- Там около берега мелко, а дальше яма и воронка, которая затягивает, - объяснили местные жители.