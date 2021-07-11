Огнеборцы сражаются с пламенем уже вторые сутки. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Все очаги возгорания в городском лесу Тольятти локализованы. Об этом в соцсетях сообщил глава города Николай Ренц.

Как сообщил градоначальник, пожарным удалось локализовать все очаги возгорания на территории от Центрального района до Портпоселка к 17.45 воскресенья, 11 июля. С момента начала пожара к тому времени уже прошло более суток, а площадь леса, которую погубил огонь, превысила 152 гектара.

- На полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток, - сообщил Николай Ренц.

Сообщение о пожаре в 17 квартале Тольяттинского лесничества поступило на пульт дежурного в субботу, 10 июля, около трех часов дня. В борьбе с огнем принимают участие 310 человек и более 80 единиц техники, в том числе пожарный вертолет Ми-8, самолет-амфибия и пожарный корабль.